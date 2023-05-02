Також росіяни можуть почати використовувати старі проекти ракет для ураження.

Армії Росії навряд чи вдасться відновити ту кількість далекобійних ракет, які вона мала до повномасштабної війни. Окупанти широко можуть викоистовувати старі ракети.

"От, власне, керовані авіабомби — один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і будуть діставати старі проекти ракет", - повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він розповів про запаси далекобійних ракет окупантів.

Відео дня

"Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно, всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками, і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії", - зазначив військовий.

Російська атака РФ 1 травня - що відомо

Під час нічної масованої ракетної атаки на Україну 1 травня, Сили протиповітряної оборони знищили 15 крилатих ракет, про що повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім того, внаслідок обстрілу Чернігівщини росіяни вбили дитину 2009 року народження. Окупанти вдарили двома керованим авіабомбами по селу Лизунівка. Також поранення отрмали двоє мирних жителів. Також частково зруйновано будівлю школи та пошкоджено приватні будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: