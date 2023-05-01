Унаслідок ворожого обстрілу загинула дитина, 2009 року народження, зазначили у ЗСУ.

Росіяни у понеділок, 1 травня, з авіації запустили керовані авіабомби по селу Лизунівка, яке знаходиться у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Унаслідок ворожого авіаудару загинула дитина, 2009 року народження, за попередніми відомостями, поранені двоє мирних жителів, повідомило оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

За його даними, супротивник здійснив атаку близько 14:50, частково зруйновано будівлю загальноосвітньої школи, яка не працювала, а також пошкоджено приватні будинки.

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"…зафіксовано пуски двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по н. п. Лизунівка… Інформація про втрати та пошкодження уточнюється", - додали в ОК "Північ".

Обстріл Чернігівської області - зараз це варто знати

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що 1 травня близько 15:37 росіяни обстріляли освітній заклад у Новгород-Сіверському районі, і загинула дитина, яка знаходилася поруч.

Раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що кількість ворожих обстрілів прикордонної території з боку Росії зросла. За його даними, за минулий тиждень зафіксовано 72 обстріли (493 вибухи) 23 населених пунктів регіону. Крім того, супротивник дев'ять разів використав авіацію.

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