Рішення про зміну проекту було прийнято після того, як словенська компанія отримала відгуки потенційних покупців вантажного безпілотника.

Словенська компанія Pipistrel вирішила змінити проект вантажного електричного безпілотника Nuuva V20.

Новий безпілотник буде випускатися в розвідувальному варіанті, пише Aviation Week.

Рішення про зміну проекту було прийнято після того, як словенська компанія отримала відгуки потенційних покупців вантажного безпілотника.

Безпілотник Nuuva V20: параметри і характеристики

Проект Nuuva V20 був представлений восени минулого року. Апарат отримає крило розмахом 6 метрів. Його маса складе 100 кілограмів. Безпілотник зможе перевозити вантажі масою до 20 кілограмів на швидкості 100 кілометрів на годину на відстань до однієї тисячі кілометрів. При перевезенні вантажу масою 16 кілограмів на швидкості 75 кілометрів на годину дальність польоту V20 складе 300 кілометрів.

Спочатку поставки Nuuva V20 планувалося почати в поточному році, проте тепер розробники змістили цей термін на перший квартал 2022 року. Розробка розвідувального варіанту Nuuva V20 буде вестися Pipistrel спільно зі словенською компанією C-Astral Technologies. Інші подробиці про змінений проект поки не розкриваються.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН