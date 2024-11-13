Як повідомляється, перший політ машина повинна здійснити у 2027 році.

В Росії завершили етапи аванпроекту та ескізного проекту нового вертольоту, який отримав назву НВ.17. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі роботи знаходяться на етапі технічного проектування. Перший політ машина повинна здійснити у 2027-му.

НВ.17 буде гелікоптером середнього класу, який повинен отримати "‎сучасне радіоелектронне обладнання"‎. Вертоліт зможе перевозити особовий склад та різні вантажі.

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Гелікоптер також можна буде використовувати для вогневої підтримки – в цьому випадку на нього планують встановлювати блоки з некерованими реактивними снарядами.

В деяких російських джерелах говориться про застосування на НВ.17 "‎гібридної силової установки"‎. Він також отримає комбіновану систему управління.

Передбачається, що на запасі палива в основних паливних баках машина зможе перебувати в повітрі до 7 годин, а відстань у 50 км вона зможе подолати за 7 хвилин.

Російські гелікоптери – головне

Раніше УНІАН писав, що український FPV-дрон вразив російський ударний вертоліт Ка-52. В результаті загинув командира екіпажу, тоді як штурману вдалося вижити.

Ще раніше, у серпні, росіяни повідомляли, що українські зенітні FPV-дрони стали більшою загрозою для гелікоптерів, ніж зенітні ракети. На той момент було відомо про щонайменше кілька вдалих атак – всі вони були здійснені у Курській області.

Експерти наголошують, що російські гелікоптери на мають ефективних засобів протидії зенітним FPV-дронам, а отже це створює вікно можливостей для української сторони.

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