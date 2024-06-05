Пентагон оголосив про величезний контракт з виробником HIMARS

Сума контракту сягає майже двох мільярдів доларів.

Пентагон оголосив про масштабний модифікаційний контракт із збройовою компанією Lockheed Martin на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Як повідомляють у Пентагоні, сума угоди - 1,933 млрд доларів, підрядник - Армійське командування по контрактах.

"Місця проведення робіт та фінансування будуть визначатися для кожного замовлення з ймовірною датою завершення 31 травня 2028 року", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Водночас у Пентагоні не зазначають, яку кількість систем, яку має поставити компанія.

На початку травня повідомлялося про черговий контракт на виробництво HIMARS на суму у 861,3 млн доларів із термінами виконання до кінця травня 2026 року, і також з неназваною кількістю систем.

До кінця цього року у Lockheed Martin планували вийти на 96 пускових на рік, раніше повідомлялося про збільшення виробництва з 48 до 60 машин протягом року.

Як пише Defense Express, у США активно працюють над оснащенням війська новими та удосконаленими ракетами для цього комплексу. Це удосконалена GMLRS-ER, яка має дальність майже удвічі більшу у порівнянні з базовою версією GMLRS і може знищувати цілі на відстані 150 км.

Також американці працюють над новітньою далекобійною ракетою PrSM з максимальною дальністю від 500 км. Пентагон поки планує закупити лише 230 таких ракет.

HIMARS також може запускати і гібрид ракети та бомби GLSDB, який потребує доопрацювання за результатами його експлуатації в Україні.

HIMARS на озброєнні України: що відомо

У червні 2022 року Міністерство оборони України повідомило про отримання перших американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. За час повномасштабної війни військові неодноразово звітували про успішне застосування цього озброєння.

У липні в Офісі президента Володимира Зеленського казали, що українській армії якнайшвидше треба отримати щонайменше 50 реактивних систем залпового вогню типу HIMARS.

На початку цього року Forbes писав, що для захисту власного неба Україна має близько 39 таких систем. Офіційно їхню кількість не називають з міркувань безпеки.

У міністерстві закордонних справ Литви вважають, що для перемоги Україні потрібно не 40 "хаймарсів", а 400.

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