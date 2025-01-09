'Перлина флоту втратила блиск': флагмани Ticonderoga стали проблемою ВМС США, - оглядач The Telegraph

Тривалий термін служби крейсерів, відсутність своєчасної заміни та невдала модернізація стали серйозною проблемою для ВМС США.

Крейсери класу Ticonderoga були флагманами надводного флоту ВМС США понад три десятиліття. Ці кораблі першими отримали бойову систему Aegis – високотехнологічну комбінацію датчиків, програмного забезпечення та ракет, що зробила їх найпотужнішими бойовими кораблями свого часу.

Однак тривалий термін служби крейсерів, відсутність своєчасної заміни та невдала модернізація стали серйозною проблемою для ВМС США, пише оглядач Девід Акс для The Telegraph.

Проблеми з терміном служби та модернізацією

Плановий термін служби крейсерів складав 35 років. Проте з 27 побудованих Tico лише 22 залишилися у строю після початку 2000-х. Крейсери відігравали важливу роль у бойових авіаносних групах, виконуючи функції командувача протиповітряної оборони та координуючи дії інших кораблів.

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Попри стратегічну важливість цих кораблів, зусилля щодо створення нового класу крейсерів провалилися, а програма продовження терміну служби Tico була хаотичною та неефективною. Із запланованих семи модернізували лише три кораблі, витративши на це $1,8 млрд, перш ніж вивести їх з експлуатації.

"Військово-морський флот не ефективно спланував зусилля на крейсері", - зазначило Управління звітності уряду США (GAO).

Незаплановані роботи на крейсерах призвели до понад 9000 змін у контрактах, що спричинило зростання витрат і значні затримки.

Стратегічні наслідки і конкуренція

Акс прогнозує, що станом на 2029 рік у строю залишиться лише три "Тікондероги", а витрати на їх утримання сягнуть $3,7 млрд. Це сума, достатня для будівництва двох нових есмінців. Флот намагатиметься заповнити прогалину в морській силі за допомогою оновлених есмінців класу "Арлі Берк", які, хоч і менш потужні, виконуватимуть тимчасову роль заміни.

ВМС США стикаються зі зростаючим викликом з боку Китаю, флот якого вже перевершує американський за кількістю кораблів і має значно молодші судна.

Протягом наступного десятиліття США планують завершити будівництво нового класу крейсерів, ракетних фрегатів і десантних кораблів, а також продовжити виробництво ударних підводних човнів. Проте досвід з "Тікондерогами" викликає сумніви в здатності флоту ефективно реалізувати ці програми.

"Військово-морським силам ще належить розробити стратегії, які б запобігли повторенню поганого планування," – йдеться у звіті GAO.

Військово-морські сили США - останні новини

Раніше оглядач Девід Акс писав, що у Військово-морських сил США нарешті з'явилася зброя, здатна протистояти загрозі від численних бомбардувальників Китаю. За його словами, ВМС США представили нову комбінацію винищувача і ракети - винищувачі Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащені ракетами Raytheon AIM-174B надвеликої дальності.

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