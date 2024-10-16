Ці дрони КНДР показала в липні 2023 року.

Американські військові з уважністю слідкують за новим безпілотником КНДР, який використовує "перероблену копію" ракети Hellfire для MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk. Про це заявив американський генерал Патрік Костелло на конференції Асоціації армії США 2024 року, пише Business Insider.

"Північна Корея нещодавно представила розвідувальний і багатоцільовий БпЛА, в якому використовується перероблена копія ракети Hellfire, подібна до RQ-4 і MQ-9", - зазначив він.

За його словами, загалом Пхеньян розробляє дрони груп 1-3, тобто ті, що важать приблизно 600 кілограмів або менше.

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"Оскільки ми спостерігаємо за всіма відносинами, які будуються в усіх конфліктах по всьому світу, ми дуже уважно стежимо за цим", - підкреслив Костелло.

Швидше за все, генерал армії США, мав на увазі декілька дронів, які показала Північна Корея в липні 2023 року, що мали вигляд, як два найсучасніші БпЛА американської армії MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk.

Така заява може свідчити про те, що американські військові вважають, що БпЛА принаймні були створені з деяким знанням американського обладнання.

Північна Корея - останні новини

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі альянс не може підтвердити участь північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, така інформація викликає стурбованість.

Водночас військовий експерт Іван Ступак вважає, що росіянам буде складно керувати солдатами КНДР, якщо вони долучаться до війни в Україні. Він зазначив, що "це великий виклик і для російської армії, бо цим "кагалом" треба керувати, тримати в дисципліні".

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