В НАТО рішуче засуджують воєнну співпрацю РФ і КНДР.

В Організації Північноатлантичного договору рішуче засуджують воєнну співпрацю Російської Федерації і Північної Кореї (КНДР). Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив на пресконференції з приводу дводенного засідання міністрів оборони 17-18 жовтня у Брюсселі.

Зокрема, генеральний секретар Альянсу повідомив, що на даний час не може підтвердити приєднання солдатів Північної Кореї до російської загарбницької армії.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення. Але, очевидно, що вони викликають стурбованість. Ми знаємо, що Північна Корея допомагає підживлювати воєнні зусилля Росії проти України. І ми рішуче засуджуємо поглиблення воєнної співпраці між Росією і Північною Кореєю", - сказав Рютте.

Відео дня

Військові з КНДР в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що Північна Корея може відправити військових своїх збройних сил на підтримку війни Росії проти України.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Кремль може використовувати військових з КНДР з метою спроби переконати Захід уникнути ніби-то розростання виходу війни за межі України, аби у підсумку змусити Україну піти на поступки і прийняти російські умови.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Північна Корея може відправити тисячі людей на підтримку загарбницької війни Російської Федерації проти України. Наразі приблизно 50% снарядів, які має РФ для війни, надходять з Північної Кореї.

Військовий оглядач Денис Попович каже, що північнокорейські солдати з часом вдаватимуться до дезертирства.На них можуть вплинути наслідки бойових дій, щоб змусити їх тікати з лав російських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: