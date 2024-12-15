Росія взагалі не мала на озброєнні цих бомбардувальників.

Стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала Росії 25 років тому в якості погашення заборгованості за газ, були дуже легкими в управлінні та могли нести на борту 12 ракет Х-55СМ із дальністю польоту 4500 кілометрів. Про це Радіо Свобода розповів льотчик Василь Кукуленко, який літав на Ту-160.

"Ним можна було керувати двома пальцями. Дуже легке управління, дуже чутливе було, міліметрові рухи. Ця машина несла на борту 12 ракет Х-55СМ із дальністю польоту 4500 км. Тобто ми могли з району Прилук запустити ракету - вся Європа, до Уралу, все вона покривала. Перший літак прийшов у Прилуки у 1986 році. А потім пізніше приходили ще літаки", - розповів льотчик.

За його словами, Росія взагалі не мала на озброєнні цих бомбардувальників.

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"В Росії їх не було взагалі. ... Якби повноцінно був полк Ту-160 у Прилуках - це 600 ракет. Яке б у них було самопочуття, якби їм у відповідь полетіло те ж саме? Вони просто подумали б, чи варто затівати цю справу. ... По-перше, відповідь була б не така, як у нас зараз. Ніхто б не питав дозволу у США, куди стріляти і куди пускати ракети, тому що ракети і літаки були б свої", - пояснив Кукуленко.

Стратегічні бомбардувальники Ту-160

Як повідомляв УНІАН, російські війська експлуатують стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала 25 років тому в якості погашення заборгованості за газ.

Раніше проєкту "Схеми" "Радіо Свобода", завдяки аналізу серійних номерів з угоди про передачу літаків 1999 року та з міжнародних авіареєстрів вдалося зʼясувати, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 зараз знаходяться у бойовому складі ворожої армії.

Загалом журналісти ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Росії. Мінімум шість одиниць Ту-160 зараз перебувають у бойовому складі російської армії.

Крім того, серед переданих владою України літаків були виявлені і бомбардувальники Ту-95МС. Зараз вони мають назви "Красноярськ", "Севастополь" та "Ізборськ".

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