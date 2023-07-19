Наразі Київ отримав від Варшави 10 винищувачів МіГ-29, вказав дипломатичний представник України в Польщі Василь Зварич.

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що ЗСУ можуть отримати від Варшави ще 20 винищувачів МіГ-29, які залишилися на озброєнні польских ЗС, однак є певна умова.

За його словами, цього не станеться, поки Польща не почне отримувати західні літаки. Про це дипломат заявив в інтерв'ю "Укрінформ". Наразі Україні передали 10 одиниць винищувачів МіГ-29.

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту - близько 20-ти літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні. Однак, швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу. Цей процес уже розпочався", - вказав він.

Йдеться про передачу винищувачів FA-50, які вже отримала Варшава від Південної Кореї.

Також Зварич підтвердив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 має розпочатися в серпні. Наразі Україна проводить консультації з Польщею щодо кількості пілотів та інших моментів про процес тренування.

Дуда уточнив момент, чому Польща досі не передала Україні літаки F-16

Нагадаємо, у березні 2023 року Польща разом зі Словаччиною оголосили, що підтримають ЗСУ винищувачами Міг-29. Проте питання щодо передачі більш сучасного покоління американських винищувачів F-16 досі викликає сумніви у партнерів.

У червні під час візиту до Ісландії лідер Польщі Анджей Дуда вказав, що Варшава може надати Києву додаткову партію літаків Міг-29, замість F-16, адже останніх надто замало на озброєнні польскої армії: "Та кількість літаків F-16, якими ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - сказав Дуда.

11 червня на саміті НАТО у Вільнюсі одинадцять країн-членів Альянсу підписали спільний меморандум щодо тренування українських пілотів на F-16.

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