Зауважують, що Польща – лідер за кількістю поставлених Києву танків.

Раніше цього тижня глава польського оборонного відомства Маріуш Блащак повідомив, що його країна передала Україні 10 винищувачів МіГ-29. Постійне представництво Польщі при Європейському Союзі в четвер уточнило, що вже поставили 14 літаків.

"З 28 літаків, які вже передали Києву, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Польща – лідер за кількістю поставлених танків.

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"З 575 поставлених на даний момент в Україну танків 325 передані Польщею, Нідерланди займають друге місце (85), Німеччина третє (80) і США четверте (76)", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, наведені польським представництвом дані щодо передачі танків Україні співзвучні з даними зі звіту нідерландського проекту Oryx, присвяченого оборонній тематиці. Водночас дані про передачу винищувачів не сходяться з даними Oryx, який інформує про постачання Польщею 14 МіГ-29 і ще 13 – Словаччиною протягом останніх трьох місяців, та нещодавніми офіційними заявами МО Польщі. Інших підтверджень польської сторони про постачання ще 4 радянських винищувачів Україні наразі не було.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні - що повідомлялося

У березні Польща і Словаччина оголосили про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29. Словаччина почала поставки в кінці березня і в цілому повинна була передати 13 літаків.

Польща розглядала передачу Україні всього парку літаків МіГ-29 - у міру того, як буде поповнювати власний парк південнокорейськими військовими літаками fa-50.

Перші польські МіГ-29 були передані Україні на початку квітня. За оцінками ЗМІ, всього Польща мала на балансі 40 винищувачів, з яких готові до використання тільки 29.

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