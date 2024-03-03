Очікується, що поставки боєприпасів дадуть Україні до літа можливість знову стріляти зі швидкістю близько 6000 снарядів на день.

Після довготривалих затримок європейські союзники України нарешті почали акумулювати фінансові та промислові ресурси для постачання українцям необхідних артилерійських боєприпасів.

Як пише Euractiv, кілька окремих і паралельних ініціатив - план боєприпасів під керівництвом ЄС, оптова закупівля боєприпасів під керівництвом Чехії та серія двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими західними країнами - мають забезпечити постачання близько 800 тисяч снарядів протягом наступних кількох місяців.

"800 тисяч штук [боєприпасів] - це не остаточна цифра, ми безумовно можемо отримати набагато більше залежно від наявності донорів", - сказав Euractiv Томаш Копечний, представник уряду Чехії з питань відновлення України.

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"А ще є несподіваний крок президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка цього тижня припустила, що "настав час почати розмову про використання непередбачуваного прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України". За словами людей, знайомих із ходом дискусій, виконавча влада ЄС може представити офіційну пропозицію через два тижні", - пише Euractiv.

Водночас, зазначає видання, залишається відкритим питання, чи буде колективна західна партія постачань боєприпасів достатньою, щоб відповідати постачанню Росією снарядів з її власних заводів і з Північної Кореї.

Очікується, що боєприпаси, отримані за посередництва Чехії, а також боєприпаси, передбачені планом ЄС, дадуть Україні до літа можливість знову стріляти зі швидкістю близько 6000 снарядів на день.

"Західні військові чиновники очікують, що цього буде достатньо, щоб збройні сили країни принаймні утримували лінію оборони проти Росії в очікуваному до травня наступі і планували свій власний", - пише видання.

Снаряди для України - пропозиція Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна знайшла 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можна було б доставити протягом кількох тижнів, якби були виділені гроші.

Деякі європейські країни вже погодилися внести в цей план свої кошти і першу партію цих снарядів Україна може отримати вже протягом кількох тижнів.

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