Україна проводить випробування лазерних систем ППО, - Федоров

Міністр оборони зазначив, що вже є перші результати випробувань.

В Україні розпочалися випробування лазерних систем протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час заходу Brave1 Advantage, пише "Укрінформ".

Федоров зазначив, що вже є перші результати випробувань таких систем ППО. За його словами, зараз українські фахівці їх вивчають.

"Ми вже тестуємо лазер і вже маємо певні результати. Поки що багато не повідомляємо, але напрямок активно розвивається", – поділився міністр оборони.

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Також Федоров розповів, що в травні українські дрони-перехоплювачі збили майже 7 тисяч російських безпілотників типу "Шахед" і "Гербера". Він додав, що під час одного з останніх масованих ударів саме за допомогою дронів-перехоплювачів вдалося знищити близько 75% ворожих ударних безпілотників.

Міністр оборони також заявив, що окремим пріоритетом є розробка недорогих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту. За його словами, вони можуть з’явитися вже через рік

"Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати", – сказав Федоров.

За словами міністра оборони, зараз в Україні тестуються розробки до десяти компаній, які створюють недорогі ракети для перехоплення ворожих дронів. Також триває робота над системами протидії балістичним ракетам і керованим авіабомбам.

Україна готує недорогий прорив у сфері ППО

Раніше Defense News із посиланням на підписаний меморандум між українською компанією Fire Point та німецькою Hensoldt повідомляло, що в Україні розробляють систему Freyja, яка, за заявами розробників, може коштувати приблизно в сім разів дешевше, ніж американські ракети Patriot.

Ключовим елементом нової системи ППО стане перехоплювач FP-7.X, вартість якого оцінюється приблизно в 700 тисяч доларів за постріл. Для порівняння: ракети Patriot PAC-3 коштують понад 5 мільйонів доларів за одиницю.

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