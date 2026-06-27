У 7 разів дешевше за Patriot: Україна готує дешевий прорив у сфері ППО, - ЗМІ

Українська Fire Point запускає проєкт протиракетної оборони Freyja, який може стати у кілька разів дешевшим за ракети Patriot.

Українська компанія Fire Point, один із найбільших виробників ударних безпілотників в Україні, оголосила про вихід у сферу протиракетної оборони. Новий напрям передбачає створення системи Freyja, яка, за заявами розробників, може коштувати приблизно у сім разів дешевше, ніж американські ракети Patriot.

Про це повідомляє Defense News із посиланням на підписаний меморандум між Fire Point та німецькою компанією Hensoldt, укладений на оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі.

Ключовим елементом нової системи стане перехоплювач FP-7.X, вартість якого оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів за постріл.

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Для порівняння, ракети Patriot PAC-3 коштують понад 5 мільйонів доларів за одиницю, а для ураження однієї балістичної цілі часто потрібно кілька перехоплювачів.

Таким чином, Freyja позиціонується як більш доступна альтернатива для масованої протиракетної оборони в умовах виснаження запасів у країнах НАТО.

Від ударних дронів до щита Європи

Fire Point раніше відома як виробник ударних дронів FP-1, які, за оцінками, забезпечують значну частку глибоких ударів по території Росії.

Тепер компанія переходить у сегмент оборони, створюючи систему, яка має захищати від балістичних ракет.

"Україна вже не лише споживач допомоги, а й постачальник рішень безпеки для Європи", – заявив співзасновник компанії Денис Штілерман.

Як працює нова система

Freyja поєднує кілька ключових компонентів:

радар Hensoldt TRML-4D з технологією AESA;

центр управління Kongsberg Fire Distribution Center;

перехоплювач FP-7.X з інфрачервоною системою наведення;

інтеграцію через стандарт зв’язку НАТО Link 16.

Радар здатний одночасно відстежувати до 1500 цілей, а система управління дозволяє об’єднувати дані з різних джерел у реальному часі.

Зниження вартості пояснюють кількома факторами:

використання композитних матеріалів замість металу;

спрощена конструкція запуску;

масштабне виробництво (до трьох ракет на день у перспективі);

переосмислена архітектура наведення та електроніки.

До проєкту вже залучені або розглядаються радари Hensoldt, управління Kongsberg, сенсори та трекінг Thales і Leonardo. Ймовірна співпраця з MBDA щодо розробки ракет.

Фактично формується багатонаціональна система ППО нового покоління, що поєднує український бойовий досвід і європейські технології.

Дефіцит Patriot - останні новини

У країнах НАТО фіксується скорочення запасів ракет Patriot, тоді як їх виробництво не встигає за темпами витрат у війнах в Україні та на Близькому Сході.

Раніше президент Володимир Зеленський кілька разів закликав свого американського колегу Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. За словами українського президента, для цього в Києва вже є все необхідне і лишається тільки схвалення Вашингтону.

Паралельно з цим, Україна активно працює з європейськими партнерами щодо створення спільної антибалістичної системи. Раніше Київ підписав відповідну угоду з Берліном, яку сторони назвали першим кроком до створення такої системи ППО.

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