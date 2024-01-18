У ЗСУ залишилось багато радянських пускових установок, а ракети всі давно відстріляли.

Україна почала успішно застосовувати гібридні зенітні системи, що базуються на використанні радянських пускових установок та ракет західного виробництва. Це стало гарним виходом із ситуації, що склалася з українською протиповітряною обороною рік тому, пише Forbes.

"Рік тому українські командири були стурбовані тим, що у їхніх радянських батарей протиповітряної оборони закінчуються ракети. Отже, українці, очевидно, дивилися на захід — на Польщу та Чехію — і робили те, що робила промисловість у цих країнах багато років тому. Вони почали модифікувати свою стару радянську протиповітряну оборону для стрільби західними ракетами", – йдеться у публікації.

Подібні гібридні системи ППО експерти та офіційні особи часто називають FrankenSAM, тобто "ППО Франкенштейна". Наразі відомо про існування трьох таких "покручів": радянський ЗРК "Бук" із американськими ракетами Sea Sparrow, ЗРК "Оса" з американськими ракетами Sidewinder та третій гібрид, який поєднує американські ракети Patriot з радянськими радарами.

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Гібридний "Бук" в теорії здатен вражати цілі на відстані до 16 км. Гібрид, що стріляє Sidewinder з інфрачервоним наведенням, може мати дещо меншу дальність. Третій гібрид, який стріляє за радіолокаційним наведенням ракетами Patriot, матиме найбільшу дальність: 145 км або близько того.

Повідомляється, що гібриди з меншою дальністю пройшли випробування в Сполучених Штатах восени. Далекобійний варіант ще може бути в розробці.

Як зазначає Forbes, Польща та Чехія в минулому вже мали практичний досвід поєднання радянських ЗРК з ракетами Sea Sparrow та Sidewinder. А от гібридна система Patriot – це вже дітище нинішньої війни, яке проектується з нуля.

Втім, якраз із ракетами Patriot є певні проблеми. Їх не вистачає, і перспективи щодо них стають гіршими з огляду на дефіцит вже в самих США.

Дефіцит систем ППО в Україні

Як писав УНІАН, українські експерти та офіційні особи, зокрема спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, неодноразово зауважували, що основною метою масового застосування ворогом дронів-камікадзе Shahed є не стільки враження конкретних об’єктів, скільки перевантаження та виснаження української ППО.

На початку цього року газета The New York Times із посиланням на неназваних представників Вашингтону повідомила, що незабаром США вже не зможуть постачати Україні ракети до систем Patriot.

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