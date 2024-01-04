У Росії інженерам поставили завдання щодо модернізації крилатих ракет, поділилися у Центрі нацспротиву.

Отримано докази того, що російські окупанти мають наміри обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому вороги виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України. "З них відомо, що "міністерство нападу" РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком", - йдеться у повідомленні.

Водночас наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами модернізованих ракет X-32. "Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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У центрі уваги Х-32 - ракета, про яку варто прочитати важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2023 року речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ракети Х-32 - це модернізована версія ракет Х-22.

За його словами, з лютого 2022 року російські загарбники застосували проти України понад 300 ракет типу Х-22. Для перехоплення і збиття таких ракет потрібні такі системи, як Patriot. Ігнат уточнив, що раніше взагалі українською ППО ракети типу Х-22 чи Х-32 не збивалися.

Варто зазначити, що станом на 4 січня 2024 року українські воїни вже ліквідували 1 785 крилатих ракет супротивника.

Довідка УНІАН. Х-32 - це російська крилата ракета. Це зброя повітряного базування, її клас - "повітря - поверхня". Х-32 дальність має до 1000 кілометрів. Швидкість цієї ракети становіть від 4 тисяч км/год до 5,4 тис. км/год.

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