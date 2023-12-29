Ці ракети раніше жодного разу не збивалися українською протиповітряною обороною.

Російські загарбники за час повномаштабного вторгнення, з лютого 2022 року, застосували проти України понад 300 ракет типу Х-22.

Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного марафону.

При цьому він зауважив, що для перехоплення і збиття ракет X-22 потрібні спеціальні засоби.

Відео дня

"Зрозуміло, що потрібні такі системи ППО як Patriot. Тому, з цими ракетами не так просто. Понад 300 ракет цих застосував противник з часу повномаштабного вторгнення. Окрім Х-22 у них ще є модернізована версія цієї ракети Х-32. Імовірно, сьогодні застосовувались і такі ракети. Там дещо покращені у неї характеристики. Але їх менше, ніж ракет Х-22", – наголосив Ігнат.

Також він сказав, що раніше взагалі українською ППО ракети типу Х-22 або Х-32 не збивалися.

"Не було збито. Ворог їх застосовує на тих напрямках – південний, східний напрямок, і з півночі, атакуючи Харківську область", – додав Ігнат.

Ракетна атака на Україну 29 грудня 2023 року – що відомо

Рано вранці 29 грудня 2023 року Росія розпочала масовану атаку по всій території України. Внаслідок атаки були зафіксовані влучання російських ракет у багатьох містах України, в тому числі, у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та інших. Є загиблі та поранені.

Пізніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія використовувала для атаки ракети усіх можливих типів. Це одна з наймасовіших атак за довгий час.

"Ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна назвати, дійсно, масований ракетний удар різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло усе. Мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинжали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракеті... Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", – сказав Ігнат.

Також він додав, що вже дуже давно на моніторах не було видно "стільки червоного" (ворожих цілей – ред.).