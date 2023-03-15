З лютого 2022 року Канада виділила на військову допомогу для України понад 1 млрд канадських доларів.

Канада передає Україні боєприпаси для артилерії калібром 155 мм та ракети для систем протиповітряної оборони.

Як йдеться у заяві Міністерства національної оборони Канади, міністр Аніта Ананд на віртуальному засіданні "Рамштайн-10" оголосила, що Канада пожертвує 8 тис. боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 ракет протиповітряної оборони із запасів канадських Збройних сил для підтримки тих систем ППО, які вже є у розпорядженні ЗСУ.

Також, Канада надасть понад 1,8 тис. тренувальних снарядів калібром 105 мм для танків Leopard 1, які Україна отримає від Данії, Німеччини і Нідерландів.

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Крім того, Ананд підтвердила, що Збройні сили Канади розпочали поставку двох додаткових основних бойових танків Leopard 2.

Усього Канада зобов'язалася надати Україні 8 танків Leopard 2, чотири з яких вже прибули до Польщі разом з персоналом, який навчає українських солдат. Усі вісім танків Leopard 2, а також раніше анонсовані броньована ремонтно-евакуаційна машина, додаткове обладнання і боєприпаси повинні прибути в Україну у найближчі тижні.

З лютого 2022 року Канада виділила на військову допомогу для України понад 1 млрд канадських доларів.

Військова допомога від Канади - деталі

Уряд Канади веде переговори про постачання Україні сотень високотехнологічних безпілотників канадського виробництва.

Раніше стало відомо, що Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 на додаток до тих чотирьох, які були обіцяні раніше. Крім танків Канада також передасть Україні одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину і 5000 боєприпасів.

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