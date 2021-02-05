Можливість участі в навчаннях розглядають 15 країн.

Міжнародні українсько-американські військові навчання Rapid Trident 2021 повинні відбутися у вересні поточного року. До проведення збираються залучити до 6000 військових. Також вперше в історії навчань будуть проведені батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Читайте такожRapid Trident 2020: на Львівщині завершуються масштабні військові навчання (фоторепортаж)Про це повідомляє АрмияInform з посиланням на інформацію начальника відділу багатонаціональних навчань командування Сухопутних військ, керівника групи планування навчань Rapid Trident-2021 полковника Віталія Негоденка.

«Під час навчань планується провести спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130. Крім того, планується залучення оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, які будуть злітати з території Польщі, будуть перелітати через державний кордон і виконувати завдання в інтересах військ», - розповів Негоденко.

В ході навчань в рамках програми перевірки та зворотного зв'язку концепції оперативних здібностей планується провести оцінку шести підрозділів ЗС України. А також, що дуже важливо для України, провести Курс оцінювачів НАТО, до якого будуть залучені інструктори Північноатлантичного альянсу.

Сьогодні можливість участі в навчаннях розглядають 15 країн. Планована Загальна чисельність особового складу налічує до 6000 військовослужбовців.

Військові навчання Rapid Trident 2021

Проведення українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident 2021 заплановано на другу половину вересня.

На цей час Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводить всі необхідні заходи для успішного проведення навчань.

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Автор: УНІАН