Резніков підкреслив, що Україна має повну довіру та сильну підтримку Сполучених Штатів.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Прикметно, розмова відбулась напередодні виступу Джо Байдена у Білому домі.

У своєму Twitter за результатами розмови з Остіном Резніков анонсував "більше хороших новин".

"Мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном. Обговорили результати "Рамштайн-8", подальше посилення української армії, включаючи постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин", - написав він.

Резніков підкреслив, що Україна має повну довіру та сильну підтримку Сполучених Штатів.

О 19:00 за київським часом Джо Байден виступить у Білому домі щодо продовження підтримки України Сполученими Штатами. Американські ЗМІ очікують на оголошення передачі ЗСУ основних бойових танків США Abrams.

Також відомо, що пакет розміром у 400 мільйонів доларів, імовірно, міститиме 31 Abrams. Передачу танків, яку ще донедавна Пентагон заперечував, напередодні підтвердили у Білому домі.

У Байдена тоді зауважили, що танки будуть закуплені в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI), це означає, що їх візьмуть не з запасів Пентагону.

Передача Abrams відбудеться на тлі позитивного рішення Німеччини щодо Leopard для України.

Танки Abrams - характеристики

Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

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