Росія почала випробування атомної субмарини-'довгобуда', яка нестиме загрозливий арсенал

Головним елементом модернізації човна К-328 став ракетний комплекс "Калібр-ПЛ".

У Сєверодвінську після глибокої модернізації вийшов на ходові випробування багатоцільовий атомний підводний човен К-328 "Леопард" проєкту 971М. Про це повідомляють російські пабліки.

Підводний човен було виведено в море, де розпочалися перевірки його ходових характеристик, роботи енергетичної установки та оновлених систем управління. За даними російських ЗМІ, випробування стануть завершальним етапом перед поверненням субмарини до складу боєготових сил ВМФ Росії.

Корабель пройшов модернізацію в межах програми продовження терміну служби та підвищення бойових можливостей. Роботи передбачали модернізацію підводного човна із встановленням сучасних систем озброєння.

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Ключовим елементом оновлення став ракетний комплекс "Калібр-ПЛ", який значно розширив ударні можливості субмарини для ураження надводних і берегових об’єктів. Окрім цього, було оновлено радіоелектронне обладнання, навігаційні системи та компоненти гідроакустичного комплексу.

Зазначимо, що "Калібр-ПЛ" є так званою ракето-торпедою. Під час застосування спочатку здійснюється запуск у вигляді торпеди, після чого торпедна частина відокремлюється, і далі ракета рухається у повітрі, як звичайна ракета.

Система розміщується у 533-мм торпедних апаратах підводних човнів і призначена для ураження надводних, підводних і наземних цілей.

К-328 "Леопард" - довідка

"Леопард" належить до серії багатоцільових атомних підводних човнів проєкту 971 "Щука-Б", які в процесі модернізації доводяться до рівня 971М.

Цей клас субмарин створювався як високоманеврені "мисливці" за субмаринами та надводними цілями, що вирізняються підвищеною скритністю.

Модернізація К-328 "Леопард" давно перетворилася на черговий російський "довгобуд" - підводний човен модернізували протягом 15 років. На воду корабель вперше спустили у 1992 році.

Російський флот - інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що російський крейсер "Адмірал Нахімов" перейшов до фінальної стадії випробувань після завершення ремонту та модернізації.

Корабель належить до проєкту 1144.2М і входить до числа найбільших бойових кораблів у світі. Його водотоннажність перевищує 25 тисяч тонн. Судно оснащене ядерною енергетичною установкою.

Повідомлялося також, що на суднобудівному заводі ОСК ("Об’єднана суднобудівна корпорація") "Північна верф" відбулася церемонія закладання нового фрегата проєкту 22350 "Адмірал флоту Громов".

Такі кораблі є одними з найбільших у складі ВМФ Росії, що були побудовані після розпаду СРСР.

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