КНДР передала Росії ще один тип балістичних ракет: що відомо про KN-30, - ЗМІ

KN-30 - це західне позначення північнокорейської балістичної ракети Hwasong-11C, також відомої як Hwasong-11Da.

Російський арсенал поповнили балістичні ракети з Північної Кореї, які можуть бути використані для обстрілу України.

"Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет "Кинджал" та приблизно стільки ж північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 і KN-30", - про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит видання Українська правда.

Військовий портал "Мілітарний" зазначає, що раніше про передачу або використання ракет KN-30 у війні проти України не повідомлялося. Для обстрілів росіяни застосовували північнокорейські KN-23 та KN-24.

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При цьому розповіли, що KN-30 - це західне позначення північнокорейської балістичної ракети Hwasong-11C, також відомої як Hwasong-11Da. Аналітики порталу зазначають:

"Вона є збільшеною версією ракети сімейства Hwasong-11 та належить до класу балістичних ракет малої дальності. Ракета має твердопаливний двигун і запускається з мобільної наземної пускової установки".

В повідомленні сказано, що перший відомий випробувальний запуск Hwasong-11C відбувся 25 березня 2021 року. Під час випробування ракета продемонструвала дальність щонайменше 600 кілометрів.

Північна Корея заявляла, що ракета може оснащуватися бойовою частиною масою 2,5 тонни, але ця інформація наразі не підтверджена.

KN-30 вперше публічно демонстрували на військовому параді в Пхеньяні 14 січня 2021 року.

Запаси російських ракет

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Іван Тимочко зазначив, що РФ постійно намагається змінювати процес накопичення та комбінування засобів ураження для того, щоб Силам оборони було складніше їм протидіяти.

За його словами, специфікою удару по Україні в ніч на 20 серпня є те, що противник застосував близько 10 балістичних ракет - "Іскандер-М" та корейські KN. При цьому додав, що ворог застосував понад 50 крилатих ракет. Тимочко вважає, що це може свідчити про те, що в Росії накопичені запаси по балістиці вже використано.

Він додав, що протягом останнього місяця РФ переважно робила акцент на ударах балістичними ракетами. Тоді як цієї ночі їх було запущено близько 10. Тимочко зазначив, що росіяни розуміють, що Україні складно протидіяти цьому типу озброєння. Але натомість вони зробили акцент на крилатих ракетах.

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