Україна веде безпрецедентні переговори з Францією про локалізацію виробництва ракет SCALP

Україна демонструє помітний прогрес у переговорних процесах щодо отримання міжнародних ліцензій на внутрішнє виробництво французьких крилатих ракет SCALP.

Попри високий рівень бюрократичних та юридичних узгоджень, діалог із західними партнерами вже перейшов у практичну площину. Підґрунтям для поточних детальних переговорів став нещодавній візит Президента України до Франції, де відбувся результативний діалог із Еммануелем Макроном. Сторони обговорили концепцію так званого "шерингу ліцензій", який дозволить розгорнути випуск ракет класу "повітря-земля" SCALP безпосередньо на українських потужностях.

Про це під час спільного брифінгу з міністром оборони Данії Єппе Бруусом повідомив очільник українського оборонного відомства Михайло Федоров. За його словами, паралельно з інтеграцією іноземних технологій Київ робить ключову ставку на масштабування власних ракетних спроможностей за рахунок прямих зовнішніх інвестицій, пише "Укрінформ".

Наразі Міністерство оборони, урядові структури та компанія-виробник узгоджують технічні та юридичні нюанси:

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Інтелектуальна власність: Опрацьовуються складні правові механізми передачі суворо захищених оборонних технологій. Компонентна база: Вирішується комплекс технічних питань, пов'язаних із постачанням специфічних комплектуючих та вузлів для збирання ракет. Виробнича логістика: Створюються безпекові та інфраструктурні передумови для відкриття нових складальних ліній усередині країни.

Міністр закликав до стриманого оптимізму, оскільки через природну оборонну бюрократію оголошувати фінальні результати та терміни ще зарано, проте сам факт переходу до детального обговорення таких систем є безпрецедентним.

Пост-G7 та американський вектор: протибалістичні перспективи

Новий поштовх процесу локалізації високотехнологічної зброї дала підсумкова декларація саміту лідерів "Групи семи" (G7), яка окреслила пріоритети розвитку української протиповітряної оборони та спільного виробництва озброєнь. Спираючись на ці політичні рішення, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) наразі веде активні закриті консультації з офіційним Вашингтоном.

"Поки що не можемо анонсувати жодних деталей, але взагалі вже безпрецедентно, що це було анонсовано після G7 і те, що взагалі почалися такі розмови. І якщо ми говоримо про ракети SCALP, то навіть вони зайшли вже в більш детальне обговорення. Це перші кроки. Обережно ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат", - зазначив Федоров.

"Данська модель" та опора на вітчизняний ракетний потенціал

Очікуючи на рішення щодо іноземних ліцензій, Україна вже досягла значних успіхів у розширенні власного ракетного виробництва. Вітчизняний ОПК зміг самостійно масштабувати випуск лінійки далекобійних ракет, які успішно застосовуються для виконання бойових завдань.

Головним інструментом для прискорення цього процесу Федоров назвав "данську модель" – пряме фінансування закордонними партнерами виробництва зброї безпосередньо українськими підприємствами за вже готовими і перевіреними у бою технологіями.

"На даний момент дуже важливо підтримувати українських виробників через данську модель або інші формати, тому що ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює. І на сьогодні ми максимально сподіваємося і розраховуємо на власні сили щодо цього. Тому ми і працюємо, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво і масштабувати це виробництво", - підкреслив міністр.

Надання зброї Україні

За інформацією видання Defense Express, Україна має перспективу отримання великої партії крилатих ракет Ruta від нідерландського виробника Destinus, причому фінансування цієї закупівлі повністю візьмуть на себе Нідерланди.

Про досягнення відповідної угоди раніше заявляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проте експерти наголошують, що ключові деталі майбутнього постачання наразі залишаються неуточненими. Зокрема, немає чіткої інформації щодо конкретної модифікації озброєння, оскільки розробник має щонайменше три варіанти ракети: Block 1, Block 2 та Block 3.

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