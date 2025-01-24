До складу комплексу входять як керовані боєприпаси, так і розвідники-ретранслятори.

Російський "Калашников" заявив про роботу над комплексом ударних дронів "КУБ-СМ", який хочуть показати на виставці IDEX-2025, що пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Defense Express.

Комплекс складається з керованих боєприпасів у транспортно-пускових контейнерах (ТПК, 14 штук) та розвідників-ретрансляторів у ТПК (2 штуки).

Обидва типи літальних апаратів стартують почергово з пускової установки, розміщеної на бронемашині.

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Передбачається, що комплекс можна буде використовувати проти неброньованої та легкоброньованої техніки, ЗРК, літаків (вертольотів) поза укриттями, особового складу, тощо. Повідомляється, що "КУБ-СМ" забезпечує бойове застосування при вітрі з поривами до 15 м/с.

Розробники не розкрили точних характеристик БПЛА (розмірів, дальності та ін.). Також невідомо, на якій стадії зараз знаходиться новий російський проект. Фахівці не виключають, що на виставці IDEX-2025 буде представлений макет або навіть повноцінний зразок бойової машини.

Російські дрони – останні новини

Нагадаємо, раніше "‎Калашников"‎ заявив про створення нового дрону-камікадзе "КУБ-2-Э" у двох варіантах. Цей апарат також обіцяють представити під час міжнародної виставки IDEX 2025.

Дрон створили в малому та середньому класі. Безпілотник в середньому класі призначений, зокрема, для ураження легкоброньованої техніки. Обидві версії можуть вражати цілі, які рухаються (ранній варіант БПЛА "КУБ" мав з цим проблеми).

Також повідомлялось, що РФ поставила на фронт перші дрони-камікадзе нового типу з ШІ. Апарат отримав назву "Мікроб". Він має модульний принцип, який дозволяє обладнати його різними приладами в залежності від ситуації.

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