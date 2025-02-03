Росія ще не виробила значної кількості Су-57, що викликає питання про її здатність випускати достатню кількість "Охотників".

Російський С-70 "Охотник" це ударний безпілотник, розроблений для спільної роботи з винищувачами Су-57 "Фелон" у ролі "вірного ведучого". Завдяки внутрішньому відсіку для зброї та можливостям штучного інтелекту (ШІ), цей БПЛА становить потенційну загрозу, але його реальна ефективність залишається невизначеною.

Про це у статті для 19FortyFive пише президент Центру військової модернізації Warrior Maven, експрацівник Пентагоні як висококваліфікований експерт в офісі помічника міністра армії з питань закупівель, логістики та технологій Кріс Осборн.

Основні виклики та питання:

Невідомо, наскільки ефективною є стелс-технологія цього безпілотника, особливо в аспектах управління теплом двигуна та зменшення радіолокаційної помітності.

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Виникають також сумніви щодо здатності Росії виробляти його у великій кількості через обмежені промислові потужності.

Нещодавне збиття С-70 в Україні може дати важливу інформацію про мережеві можливості "Охотника" та його ШІ. Росія наполягає на концепції пілотованих і безпілотних команд, але невідомо, чи зможе вона досягти рівня США у цій сфері.

Операційні можливості:

За словами професора Вадима Козюліна з Російської академії військових наук, в арсенал "Охотника" входять ракети "повітря-поверхня" і ряд бомб (плануючих і керованих оператором), які не підвішені на крилах, а приховані всередині корпусу, щоб зменшити видимість на радарах противника.

Ця конфігурація дозволяє зменшити помітність на радарах, однак може створити додаткові виклики щодо конструктивних особливостей корпусу, що впливає на ефективність стелсу.

Низька помітність залежить не лише від форми БПЛА, а й від управління тепловим слідом. Наразі невідомо, наскільки ефективно "Охотник" знижує теплову сигнатуру, а також чи використовуються спеціальні покриття для поглинання радіолокаційних хвиль та яке рішення застосовується для управління вихлопом двигуна.

Розвиток ШІ є ключовим аспектом ефективності цього БПЛА. За даними Russia Beyond, розробка можливостей штучного інтелекту для дрона експоненціально збільшує його здатність обробляти дані датчиків, цільову інформацію та працювати з іншими безпілотними та пілотованими системами.

Оптимізація атак, зменшення затримок передачі даних і мережеві взаємодії можуть суттєво підвищити загрозу від цього дрона, якщо Росія зможе ефективно реалізувати ці технології.

Росія ще не виробила значної кількості Су-57, що викликає питання про її здатність випускати достатню кількість "Охотників". Навіть обмежена кількість таких БПЛА може бути загрозою, але масштабування виробництва може виявитися складним завданням.

Інцидент в Україні

Збій або збиття С-70 "Охотник" під час війни в Україні може надати важливі розвідувальні дані для Заходу та України. Це стосується електроніки, мережевих можливостей та рівня розвитку ШІ у бойових умовах.

За повідомленнями, під час операції безпілотник діяв у координації з Су-57, що підтверджує спроби Росії реалізувати концепцію "вірного ведучого". Однак з’явилися дані, що він був збитий дружнім вогнем, що може свідчити про недоліки в комунікаційних або управлінських системах.

Збиття російського безпілотника "Охотник"

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Forbes заявило, що новітній російський безпілотник С-70 "Охотник" вийшов з-під контролю над територією України і був збитий винищувачем Су-57, який його супроводжував.

Одразу після збиття БпЛА росіяни випустили по місцю його падіння ракету "Іскандер", аби знищити уламки.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що шокований новітнім БПЛА росіян. Так, "Охотник", який мав би бути малопомітним, можна "бачити" на відстані 500 кілометрів.

За словами Криволапа, в Росії працюють над так званими "стелс-дронами" С-70 "Охотник" вже 12 років. За його інформацією, наразі у Росії залишилося фактично два дрони типу "Охотник", ще три намагаються випустити.

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