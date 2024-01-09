Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля". Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"ШаБля" — це куленепробивна автоматизована система під кулемети. Вона допомагає військовим дистанційно знищувати ворога, пояснив Федоров. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

"ШаБля" — це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава. Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало. Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними", – наголосив міністр.

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Турель "ШаБля" має такий вигляд:

Нагадаємо, що восени 2023 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Виробництво зброї в Україні: інші новини

Україна планує налагодити масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби для протидії малій авіації ворога. Про це розповів Михайло Федоров. Очільник Мінцифри також додав, що обсяги виробництва БпЛА в Україні за рік зросли у сто разів.

Крім того, вже завершено державні випробування та проведена кодифікація мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. Відомо, що була на нього встановлена нова оптико-електронна станція, а замість радянських протитанкових ракет 9М114 "Кокон" – керовані ракети РК-2П від КБ "Луч".

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