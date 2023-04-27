Напоготові лишаються два надводних ракетоносії.

Станом на вечір середи, 26 квітня 2023 року, угруповання ворожих кораблів у Чорному морі суттєво збільшилося. Наразі там перебувають 14 російських кораблів.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено. Підводні ракетоносії заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що напоготові лишаються два надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 "Калібрів".

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Як змінювалася кількість кораблів РФ у Чорному морі

Вранці 26 квітня в акваторії Чорного моря перебували на бойовому чергуванні чотири російських кораблі. Серед них було два носії крилатих ракет "Калібр", а загальний залп становив до восьми ракет.

При цьому ввечері 25 квітня, за даними ОК "Південь", і Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів було збільшено до 13 одиниць. Там перебувало чотири ракетоносії, загальний залп яких оцінювали в 24 ракети "Калібр".

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