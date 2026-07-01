Україна запускає з F-16 та NASAMS ракети AIM-9X: скільки коштує один пуск

Контракт Raytheon на 1,1 млрд доларів дозволяє оцінити базову ціну ракети AIM-9X, яку використовують F-16 та NASAMS в Україні.

США законтрактували у Raytheon (RTX) ракети "повітря-повітря" AIM-9X, які підуть у тому числі на експорт до України. Київ запускає такі з винищувачів F-16.

Як повідомляє Defense Express, RTX отримала контракт на 1,1 млрд доларів на виробництво майже 2000 ракет малої дальності "повітря–повітря" AIM-9X Block II/II+.

Контракт передбачає виробництво 1 653 ракет AIM-9X-4 Block II та 336 AIM-9X-5 Block II+. Постачання також включатиме комплектуючі та запасні частини. Виробництво буде зосереджене переважно у США, однак частину компонентів виготовлятимуть у Німеччині та Канаді. Виконання контракту заплановане до вересня 2029 року.

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За даними аналітичних оцінок видання, базова ціна однієї ракети в межах цього виробничого лота становить близько 557 тисяч доларів. Для порівняння, в інших експортних угодах ціна суттєво відрізняється через різну структуру контрактів. Так, у постачанні для Данії вартість однієї ракети оцінювали до 936 тисяч доларів з урахуванням обладнання та сервісів. Для Литви в іншій угоді орієнтовна "чиста" ціна однієї ракети становила близько 474 тисяч доларів.

Різниця у вартості не є прямим відображенням лише ціни самої ракети, адже контракти включають різні пакети обладнання, обслуговування та логістики.

Ракети AIM-9X використовуються як на винищувачах F-16, так і в складі зенітно-ракетних систем NASAMS, які застосовуються в Україні для перехоплення повітряних цілей, зокрема дронів і крилатих ракет.

Попри високу точну ефективність, експерти зазначають, що використання таких ракет проти дешевих цілей, як дрони-камікадзе, залишається економічно затратним, хоча інколи є необхідним з огляду на бойову ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та шведська компанія Saab уклали контракт на постачання 16 багатоцільових винищувачів Gripen E. Вартість угоди становить близько 24,6 мільярда шведських крон, або приблизно 2,54 мільярда доларів.

За даними Saab, поставки нових Gripen E заплановані на 2029–2030 роки. Водночас президент Зеленський повідомив, що літаки Gripen C/D, які Швеція передасть Україні окремо, мають почати надходити вже на початку 2027 року.

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