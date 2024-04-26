Зокрема, до пакету увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

США готуються оголосити один із найбільших в історії пакетів військової допомоги Україні в рамках програми USAI. Його загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів.

"За словами двох американських чиновників, США роблять останні штрихи в одному зі своїх найбільших на сьогоднішній день пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на зброю та обладнання на 6 мільярдів доларів для ЗСУ", – повідомляє Politico.

Цей пакет можуть оголосити вже в пʼятницю, 26 квітня 2024 року.

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За словами джерел видання, до пакету допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Проте це обладнання, швидше за все, прибуде в Україну через кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Вона видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, мова не про його вилучення із поточних запасів США.

Допомога Україні від США

24 квітня Сполучені Штати оголосили про виділення пакету допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Це стало можливим завдяки схваленню фінансування, що затягувалося кілька місяців.

Зокрема, туди увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО; зенітні ракети Stinger; стрілецька зброя і боєприпаси до неї, включно з патронами 50-го калібру для боротьби з дронами; боєприпаси для HIMARS; 155 мм артилерійські боєприпасм; бойові машини піхоти Bradley та інше обладнання.

У Вашингтоні також зауважили, що після підписання президентом Байденом пакету допомоги Україні в адміністрації зʼявилися ресурси для подальшої підтримки нашої країни протягом усього 2024 року.

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