Остаточне рішення ще не ухвалено.

У США думають над тим, чи навчати українських військових користуванню ЗРК Patriot на своїй території, або ж відправити комплекс у "треті країни".

Як пише Politico з посиланням на джерела, остаточне рішення ще не ухвалено. Але якщо бійців ЗСУ справді відправлять на військові бази в Америці, це буде першим випадком тренувань українців на території США.

З 24 лютого українських військових навчали у Східній Європі, Німеччині та Британії.

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За словами одного з джерел, навчання має сенс проводити у Форт-Сіллі, штат Оклахома. Там є більшість інструкторів і складне обладнання. Провести навчання в Європі теж можна, але це буде складніше з матеріально-технічної точки зору.

Patriot для України

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні однієї батареї ЗРК Patriot.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що українським військовим під силу за кілька місяців освоїти американські системи ППО Patriot.

Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, проте Захід побоювався ескалації.

Восени польська влада на вищому рівні порушила питання передачі Patriot для України, коли Німеччина запропонувала ці ЗРК самій Варшаві. Тоді Берлін відповів, що ці комплекси є системою ППО НАТО, отже передачу повинні погоджувати всі країни Північноатлантичного альянсу.

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