Кілька європейських урядів уже вивчають плани купівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передання Україні.

На тлі скорочення поставок зброї від США Україна тепер змінює тактику. Як пише Politico, посилаючись на свої джерела, Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закупити американську зброю для України.

За даними видання, кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні.

"Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється", - пише Politico, посилаючись на свої джерела.

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Як наголошується в статті, одним із потенційних каменів спотикання є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник.

Однак поки не зрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, підкреслюється в статті.

При цьому наголошується, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ідея відправки більшої кількості оборонної зброї до Києва була сприйнята позитивно.

"Людина, безпосередньо поінформована про зустріч, охарактеризувала її як "справді позитивну", зазначивши, що Трамп, мабуть, був "співчутливим" і "розуміючим". Інша людина, поінформована про обмін думками між двома лідерами, сказала, що він був "продуктивним" і пройшов "дуже, дуже добре", - пише Politico.

При цьому голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер сказав, що Зеленський змінив свій запит з військової допомоги на закупівлю зброї.

"Мені сказали, що запит президента Зеленського тепер полягає не стільки у фінансовій допомозі від Сполучених Штатів, скільки в можливості використати європейські гроші для закупівлі в нас зброї та боєприпасів", - сказав він.

Як зазначає Politico, до цього тижня допомога надходила в Україну через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило деяку невизначеність.

"З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати", - сказав Politico український чиновник.

Проблеми з поставками зброї для України

Напередодні стало відомо, що США призупиняють постачання певних озброєнь для України. За даними видання BILD, що запасів американських ракет в Україні має вистачити до кінця літа. Потім ситуація може бути критичною.

Як пише WSJ, призупинення поставок ракет до Patriot відбулося у вкрай невдалий для України час і серйозно вдарило по її зусиллях у протистоянні повітряним ударам Росії.

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