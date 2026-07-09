Російська армія отримала нові винищувачі Су-30СМ2 і фронтові бомбардувальники Су-34 (фото)

Літаки пройшли цикл наземних і льотних заводських випробувань та вирушили до місць базування.

ОАК ("Об'єднана авіабудівна корпорація") передала Міністерству оборони Росії багатофункціональні винищувачі Су-30СМ2 та фронтові бомбардувальники Су-34. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що літаки пройшли цикл наземних і льотних заводських випробувань та вирушили до місць базування.

Точну кількість літаків не розкривають. Судячи з фото- та відеоматеріалів, а також опису, можна припустити, що російські війська отримали щонайменше два нових винищувача Су-30СМ2 та два бомбардувальника Су-34.

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Су-30СМ2 – довідка

Су-30СМ2 – це глибоко модернізований російський багатоцільовий важкий винищувач покоління 4+ (самі росіяни відносять літак до покоління 4++). Він є розвитком Су-30СМ, який, своєю чергою, створений на базі радянського Су-27, розробленого ще у 1970-х.

Су-30СМ використовують як Повітряні сили РФ, так і авіація флоту. Передбачається, що модернізований Су-30СМ2 може застосовувати далекобійну ракету класу "повітря-повітря" Р-37М, здатну вражати цілі на дальності понад 200 км.

Су-34 – довідка

Що стосується Су-34, то станом на сьогодні це основний фронтовий бомбардувальник РФ. Він широко застосовується у російсько-українській війні, як носій керованих авіабомб.

На одному з нещодавно представлених знімках можна побачити Су-34 з одночасно підвішеними чотирма бомбами з УМПК і двома бомбами УМПБ. Для самозахисту літак може нести ракети класу "повітря-повітря".

Су-34 – один з найбільш масових бойових літаків Кремля. За наявними даними, росіяни виготовили понад 150 серійних машин цього типу.

Російська бойова авіація – інші новини

Це далеко не перші партії бойових літаків, які російська армія отримала цього року. У травні УНІАН писав, що війська РФ отримали нову партію винищувачів четвертого покоління Су-35С. Йшлося щонайменше про дві бойові машини.

Про передачу партії Су-35С також повідомлялося у квітні.

У лютому стало відомо про передачу російським військовим партії винищувачів п'ятого покоління Су-57, причому сама російська сторона заявляла про "велику кількість" літаків цього типу.

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