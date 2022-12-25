Російські танки Т-14 "Армата", що мали бути прийняті на озброєння ЗС РФ у 2015-му, проходять бойове злагодження на одному з полігонів Росії і нібито невдовзі будуть поставлені на лінію фронту.
Пропагандист Володимир Соловйов опублікував кадри випробувань техніки з підписом: "Армата іде на Захід", натякаючи, що Т-14 відправлять на війну проти України.
Росіяни називають Т-14 "Армата" "перспективним основним бойовим танком"; він має гусеничну платформу та ізольовану безекіпажну башту.
Прогнозовані дати взяття на озброєння змінювалися. Перші заяви стосувалися 2015 року. Станом на 2022 рік танк не прийнятий на озброєння ЗС РФ.
У квітні 2022 року виробництво цих танків зупинилось через антиросійські санкції та непогашені кредити заводу, заявляли в українській розвідці.
Курйози з Т-14 в Росії
Під час репетицій до "параду перемоги" один з Т-14 заглох на Красній площі. Танк простояв протягом усієї репетиції параду, його причепили тросом до тягача і намагалися відбуксирувати.
Техніку вдалося завести і рушити з місця лише після того, як на місце прибув співробітник (водій-випробувач) фірми-виробника - "Уралвагонзаводу". Російський диктор, який коментував репетицію параду, сказав, що глядачам була продемонстрована "евакуація підбитої техніки".
Танк "Армата" до цього раніше двічі зривав репетиції параду - на підмосковному полігоні в Алабіно. У звітах зазначалось: відмова органів керування агрегатами трансмісії.