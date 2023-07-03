Німецький міністр оборони натякнув, що ремонтну базу можуть відкрити за межами Польщі.

Міністри оборони Німеччини та Польщі при особистій зустрічі не змогли домовитися про запуск ремонтної бази для танків Leopard, переданих Україні. Про це повідомляє Reuters з місця зустрічі Бориса Пісторіуса і Маріуша Блащака в польскому Замосці.

"Час має вирішальне значення ... ми вважаємо, що переговори (по центру технічного обслуговування) повинні, якщо це взагалі можливо, бути завершені протягом наступних 10 днів, щоб ми знали, в якому напрямку планувати", — заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з польським колегою.

Хоча переговори про ремонтну базу ведуться як на рівні німецьких і польських компаній, так і на рівні урядів двох країн, інсайдери говорять про труднощі саме на стороні компаній.

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Reuters зазначає, що слова Пісторіуса про необхідність подивитися, в якому напрямку планувати, було сприйнято як завуальована загроза відмовитися від Польщі як місця розміщення ремонтної бази і вибрати іншу країну.

Проблема з ремонтною базою для танків Leopard

Ще у квітні Польща та Німеччина досягли попередньої домовленості, що передані Україні танки Leopard обслуговуватимуть на спеціальній ремонтній базі, яку спільно створять у Польщі німецькі та польські компанії. Планувалося, що ремонтна база відкриється вже в травні, але проект досі знаходиться на стадії переговорів.

Напередодні німецькі ЗМІ написали, що запуск ремонтної бази зриває польська сторона. Нібито польська оборонна компанія, яка буде основним виконавцем ремонтних робіт, виставила "космічні" розцінки на свої послуги. Заковика в тому, що оплачувати ремонт танків повинна Німеччина.

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