Берлін і Варшава вже два місяці не можуть домовитися про те, як ремонтуватимуть українські танки.

Німеччина і Польща досі не можуть домовитися про відкриття центру ремонту та обслуговування танків Leopard, переданих Україні. Центр повинні були відкрити ще в травні, пише Der Spiegel.

Наприкінці квітня під час чергового "Рамштайна" Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що в Польщі відкриється ремонтний центр переданих Україні танків "Леопард". Між Польщею та Німеччиною навіть було підписано відповідну заяву про наміри.

"У "Рамштайні" Пісторіус детально підкреслив, наскільки важливий для України спільний німецько-польський проект. Танкова майстерня дбає про те, щоб доставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в боях, могли бути швидко відремонтовані. Слухаючи Пісторіуса, план здавався конкретним", - зазначає видання.

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Однак через два місяці танкова майстерня досі не запрацювала. За словами інсайдерів з військової промисловості, Берлін і Варшава невпинно сперечаються про деталі структури спільного підприємства. Інсайдери стверджують, що реалізація проекту загальмувалася з вини Польщі. Нібито польська компанія PGZ, за словами інсайдерів, хотіла виставити "космічні ціни" на послуги майстерні. Фінансувати витрати з ремонту "Леопардів" повинна була Німеччина.

"Наприклад, PGZ хоче стягнути понад 100 000 євро за так звану "початкову діагностику" танків. У Німеччині за цю діагностику зазвичай платять лише близько 12 000 євро. Крім того, PGZ не хоче брати на себе жодних гарантій на ремонт, що також абсолютно незвично", – пише Der Spiegel.

Тим часом видання стверджує, що кілька танків Leopard, які потребують ремонту, вже прибули до Польщі з України.

Як очікується, вже в понеділок глава Міноборони Німеччини приїде до Польщі, де у нього відбудеться зустріч з польським колегою. Ймовірно, це буде їхня остання можливість дати старт проекту танкової майстерні до початку саміту НАТО в Литві, який стартує в середині липня.

Танки Leopard на фронті - останні новини

У перші дні українського контрнаступу ЗСУ втратили деяку кількість західної техніки. Російська пропаганда сурмила про повний і остаточний розгром української армії, а Путін навіть заявив про сотні одиниць знищеної української техніки.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ дійсно втратили один танк "Леопард". Але він не був знищений, а лише пошкоджений. Після ремонту його можна буде повернути в стрій.

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