Десятки Leopard приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні, нагадав міністр Резніков.

Після того, як німецький концерн Rheinmetall пообіцяв передати ще 14 танків Leopard 2A4, в Міноборони України анонсували позитивні новини щодо цієї зброї.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував в соцмережах яскраве відео, присвячене німецьким танкам. Ролик закінчується словами "готові до удару, дякуємо нашим друзям".

"Леопард – горда та сильна тварина. Він любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки Leopard приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде!", – йдеться у підписі до відео, опублікованому в Twitter.

Українській міністр також подякував німецькому колезі Борисові Пісторіусу.

Танки Леопард в Україні - що повідомлялося

Після місяців вагань у січні поточного року уряд Німеччини погодив передачу Україні 14 одиниць німецьких основних бойових танків третього покоління Leopard 2.

Також було дозволено реекспорт цих німецьких танків до України. З того часу низка країн, включно з Канадою, Німеччиною, Польщею, передали Україні ці танки.

На початку червня журналіст Юліан Рьопке заявив, що Україні нібито втратила два танки Leopard 2. Німецький уряд тоді сповістив, що не має інформації про ці втрати.

19 червня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що один так Leopard було пошкоджено, але не знищено.

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