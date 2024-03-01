Олаф Шольц відмовився надсилати Києву більш потужні ракети

Уряд Великої Британії приватно закликав Німеччину передати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, високопоставлені британські міністри і чиновники неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні ракети Taurus. Зокрема, Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо їх відправки, включаючи угоду про обмін, яка передбачає, що Великобританія надасть Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнить запаси Великобританії ракетами дальнього радіусу дії на заміну.

Один із чиновників, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що "Німеччина має припинити шукати виправдання".

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"Коментарі Шольца є неправильними, безвідповідальними і ляпасом союзникам. Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи ", - заявила Алісія Кернс, голова комітету закордонних справ Великої Британії.

Taurus для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, німецькі депутати неодноразово закликали Шольца передати українській армії Taurus. Європейський парламент також закликав надати Україні усе необхідне для перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Дещо раніше канцлер ФРН Олаф Шольц укотре відмовився передавати Україні ракети, сказавши, що "німецькі солдати не можуть йти слідом за своїми британськими та французькими колегами в способах управління цілями та їх супроводу". Деякі британські законодавці сприйняли ці зауваження як публічний коментар Шольца щодо засекреченої діяльності британських солдатів в Україні що спричинило критику німецького канцлера.

Згодом Шольц заявив, що не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

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