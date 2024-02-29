Зокрема, йдеться про далекобійні ракети, передові системи ППО та боєприпаси.

Європейський парламент закликає надати Україні усе необхідне для перемоги у війні, яку розпочала Росія. Як сказано на сайті Європарламенту, "за" відповідну резолюцію проголосував 451 євродепутат, "проти" виступили 46 і "утримались" – 49.

У Європарламенті підтвердили необхідність надавати Україні усе необхідне для відновлення повного контролю над її міжнародно визнаною територією. Зазначається, що для перемоги, не має бути "самовільно встановлених обмежень на військову підтримку для України". Йдеться про потребу надання боєприпасів, ракет і систем протиповітряної оборони.

У резолюції перераховуються засоби, потрібні для України. Так, йдеться про важливість надання для України передових систем ППО, таких далекобійних ракет як Taurus, Storm Shadow і SCALP, різних типів артилерії (особливо калібру 155-мм), дронів та зброї для протидії безпілотникам.

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Депутати наголосили, що досі існують величезні відмінності у рівнях надання військової підтримки від країн-членів ЄС і закликають зробити необхідні інвестування у європейський оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, це має першочергове значення для задоволення потреб України та відновлення вичерпаних запасів в ЄС.

При цьому, підкреслюється, що країни-члени ЄС та НАТО повинні військово підтримувати Україну на рівні не менше, ніж 0,25% від їхнього ВВП щорічно.

Депутати також підбили підсумки двох років повномаштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, наголошуючи на тому, як війна фундаментально змінила геополітичну ситуацію в Європі та за її межами, євродепутати відзначили, що головна мета для України– це перемога у війні. Вони попередили про серйозні наслідки, якщо цього не відбудеться.

Євродепутати наполегливо закликають країни-члени ЄС негайно розпочати діалог з оборонним компаніями для забезпечення зростання виробництва і постачання снарядів, боєприпасів і ракет до України. Цим замовленням має бути відданий більший пріоритет, аніж замовленням від інших третіх країн.

Також в ЄП закликають Палату представників США схвалити пакет військової підтримки для України беж подальших затримок.

У резолюції підкреслюється терміновість впровадження надійного правового режиму, який дозволить конфіскувати заморожені російські державні активи, аби використати їх для відбудови України та виплати компенсації жертвам за війну. Крім того, сказано, що Росія повинна бути зобов'язана виплатити репарації для суттєвої відбудови України.

Допомога ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн та інших союзників для обговорення продовження забезпечення підтримки України у війні з Російською Федерацією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча офіційного консенсусу немає, не треба виключати можливості залучення західних військ на територію України в майбутньому.

Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України.

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