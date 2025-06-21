TERMIT – гусеничний роботизований комплекс, який здатен перевозити до трьох центнерів ваги.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що TERMIT – гусеничний роботизований комплекс. Це – нова ітерація комплексу. Чимало зразків попередньої моделі працюють на фронті. Їх використовують, до прикладу для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

Також в міністерстві зауважили, що TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення.

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"TERMIT здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві поінформували, що алежно від поставлених завдань НРК TERMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження.

ЗСУ отримали новий дрон "Світловод" - подробиці

Як повідомляв УНІАН, днями Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод". Дрони комплексу "Світловод" побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори.

Ці "пташки" мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами. "Світловод" розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

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