У РФ виникли проблеми з боєготовністю стратегічних Ту-160

Росія продовжує відновлювати стратегічні бомбардувальники Ту-160 із радянських заготовок, однак ключовою проблемою залишається не обладнання для їхнього складання, а низька операційна готовність авіапарку.

Російські пропагандистські ресурси заявили, що під час відновлення виробництва стратегічних бомбардувальників Ту-160 на Казанському авіаційному заводі у 2015 році було ухвалене рішення використовувати виключно російське обладнання, відмовившись від можливого імпорту західних аналогів, пише Defense Express.

Також повідомлялося, що керівництво підприємства пропонувало залучити до проєкту виробничі потужності Казанського вертолітного заводу, однак отримало відмову.

Водночас Росія не розкриває, яке саме обладнання використовується для складання Ту-160. Не виключено, що заяви про повне імпортозаміщення можуть свідчити про протилежне – залежність від імпортних технологій і комплектуючих навіть у сфері стратегічної авіації.

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Однак фактична ситуація із флотом Ту-160 свідчить, що основна проблема полягає не у виробничому обладнанні. Після 2015 року Росія не налагодила повноцінне серійне виробництво нових літаків, а продовжує добудовувати машини із заготовок, створених ще за радянських часів. Такі модернізовані бомбардувальники отримали позначення Ту-160М2.

За даними українського ресурсу AviVector, станом на квітень 2026 року Росія мала щонайменше п’ять Ту-160М2, однак інформація про їхній статус залишається невідомою – літаки могли як увійти до складу стратегічної авіації, так і продовжувати проходити випробування.

Загалом у строю перебувають 18 бомбардувальників Ту-160. При цьому від семи до дев’яти літаків постійно знаходяться на ремонті або технічному обслуговуванні на Казанському авіазаводі.

Для ракетних ударів по Україні Росія регулярно залучає лише сім Ту-160. Це свідчить про те, що рівень операційної готовності цього флоту становить приблизно 40%.

Таким чином, для Росії визначальне значення має не те, на якому обладнанні збираються Ту-160, а реальна надійність цих літаків та ефективність системи їхнього ремонту й технічного обслуговування як на заводах, так і у військових частинах.

Проблеми РФ на фронті

Нагадаємо, у Іркутській області Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Факт падіння літака офіційно підтвердили в Міністерстві оборони РФ. Цей літак використовується у війні проти України у якості ракетоносія. Під час падіння бомбардувальник виконував виліт без боєкомплекту і впав під час заходу на посадку в рамках нібито "планового навчально-тренувального польоту".

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