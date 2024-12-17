За його словами, Польщу та Україну об'єднує не тільки спільний геополітичний інтерес, а й "глибоке почуття справедливості".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що його країна не може "віддати все" для допомоги Україні. Про це він заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові, пише PAP.

При цьому політик запевнив, що Україна і надалі може розраховувати на підтримку Польші.

"Ми не можемо дати все. Ми в певному сенсі також є прифронтовою державою. Польща дедалі частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, гібридних дій, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави", - сказав він.

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Туск висловив думку, що прихильність Польщі до України є захистом його власної країни і Європи від ворожих дій РФ, які "вже спрямовані не лише проти України".

За його словами, Польщу та Україну об'єднує не тільки спільний геополітичний інтерес, а й "глибоке почуття справедливості".

Прем'єр-міністр підкреслив, що мир в Україні буде можливий, коли він буде справедливим, а він таким буде, коли на ньому зосередить свої зусилля весь західний світ.

Військова допомога Польщі для України

Польща буде готова передати Україні винищувачі МіГ-29 за умови, що країни НАТО перекинуть свої літаки на польські авіабази. Зазначене питання президент Польщі Анджей Дуда обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте.

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