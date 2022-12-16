Глава нацоборони країни зазначив, що США можуть допомогти в цьому питанні.

Греція все ж може передати Україні системи протиповітряної оборони. Йдеться про комплекси С-300.

За словами міністра національної оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, Афіни готові передати Києву системи ППО. При цьому він вказав, що спочатку на острові Крит необхідно встановити американські комплекси ППО та ПРО Patriot.

"Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції з національною системою ППО С-300 можна прибрати. Той же процес застосуємо до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку можна відправити в Україну", - цитує ProNews грецького міністра.

Відео дня

Таким чином Панайотопулос натякнув, що ЗСУ можуть отримати не тільки С-300, а й комплекси "Тор-М1" та "Оса".

Позиція Греції щодо війни в Україні - що відомо

Країни Європейського союзу, щоб допомогти Україні з озброєнням, вдалися до кругового обміну військовою технікою. В рамках цієї ініціативи Німеччина повинна передати Греції 40 БМП Marder, а натомість Афіни повинні були віддати Україні 40 одиниць радянських БМП-1.

18 жовтня стало відомо, що Берлін відправила Греції першу партію Marder, а це шість БМП. Відзначається, що ще 14 одиниць техніки повинні були відправитися до 21 жовтня.

19 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Греція почала передачу Україні БМП-1 в рамках кругового обміну військовою технікою.

Вас також можуть зацікавити новини: