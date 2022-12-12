Вже зафіксовано 33 випадки погроз в 17 країнах, з них 28 – це надсилання закривавлених пакунків.

До посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок.

"Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж, як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців", - зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Загалом, за словами Ніколенка, вже зафіксовано 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

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Нагадаємо, що Греція надає Україні військову допомогу.

Погрози українським дипломатам

У коментарі МЗС України щодо погроз на адреси українських посольств та консульств від 5 грудня зазначалося, що дипломати продовжать успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням країни енергетичним обладнанням, незважаючи на розгорнуту проти них кампанію терору.

За дорученням очільника МЗС Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

У МЗС України закликали іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.