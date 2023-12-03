Зазначається, що більша частина цих систем прикриває росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Одним з найважливіших протистоянь у війні для України і Росії - знищення систем протиповітряної оборони. Основною для росіян залишається система ЗРК "Тор".

За інформацією Міноборони Британії, за допомогою ЗРК "Тор" захищають окупантів на передовій. При цьому ЗРК "Панцир" часто захищають командні пункти, а ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази РФ.

Окупанти використовують "Тор" для боротьби з українськими дронами і є передовою лінією мережі ППО окупантів. Водноча цей ЗРК має один з основних "мінусів" - витривалість екіпажу.

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"Враховуючи, що на кожну систему припадає тільки три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", - зазначено в повідомленні.

Російське ППО під час війни проти України - останні новини

Останній рік в Росії все частіше і частіше говорять про атаки ЗСУ - то безпілотники хазяйничають в російському небі, то ракети прилітають на тимчасово окуповані території.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, основну частину своєї ППО росіяни зосередили в Україні - у тимчасово окупованому Криму, а також на Донецькому і південному напрямку. Він вказав ,що "вся найкраща Російська ППО стоїть зараз тут і знищується нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS тощо"

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