Він зауважив, що ці бомби допоможуть відсунути лінію фронту.

Наявність у ЗСУ бомб малого діаметру наземного запуску GLSDB, які мають радіус дії 150 км, дозволить підірвати російську перевагу в чисельності піхоти та артилерії.

Про це сказав екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Німецькій хвилі". Він нагадав, що коли ЗСУ отримали артилерійські системи HIMARS і вперше їх застосували влітку 2022 року, вони одразу ж показали ефект. Вони вражали російські склади з боєприпасами і командні пункти через що окупанти були вимушені відсунулися на відстань 90 км, на скільки можуть діставати ці снаряди.

"Якщо Україна отримала бомби малого діаметру наземного запуску GLSDB, які мають радіус дії 150 км, то це означає, що в цьому радіусі тепер опиниться більше російських командних пунктів, артилерійських складів та транспортних мереж", - пояснив Ходжес.

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У зв'язку з цим він зазначив, що тепер завдяки точності можна справді підірвати російську перевагу в чисельності піхоти та артилерії, вражаючи штаби, склади боєприпасів та ускладнюючи їм пересування. "Це та операція, яку вони, я думаю, проводитимуть протягом наступних кількох місяців, те, що ми називаємо формуванням поля бою", - прокоментував Ходжес.

Що таке GLSDB

GLSDB - це малогабаритні високоточні боєприпаси, фактично - крилата бомба. Поєднує авіабомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26. Для наведення цілі зброя використовує глобальну систему позиціонування і інерційну навігаційну систему. Може запускатися з уже наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 або HIMARS.

Далекобійні GLSDB для HIMARS

Високоточні далекобійні ракети GLSDB увійдуть в новий пакет допомоги США. За словами представника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, Україна самостійно може вирішувати, як їх використовувати.

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