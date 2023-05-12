Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, "різні країни будуть робити (для допомоги Україні - УНІАН) різні речі залежно від своїх можливостей, залежно від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс".
Про це Блінкен заявив в інтерв'ю PBS NewsHour. Водночас він аргументував, чому США відмовляються надавати Україні далекобійні ракети.
"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так – саме так", – зауважив держсекретар США.
Щодо ймовірної ескалації через постачання Україні британських ракет Блінкен зауважив, що "все це, знову ж таки, робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу".
Storm Shadow для України
Storm Shadow - крилата ракета великої дальності розроблена Великобританією та Францією. Зазвичай її запускаєть з повітря. Дальність - понад 250 кілометрів.
11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ. Потім радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро на карті продемонстрував, куди можуть дістати ракети Storm Shadow.