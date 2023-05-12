У Держдепі також аргументували, чому США відмовляються надавати Україні далекобійні ракети.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, "різні країни будуть робити (для допомоги Україні - УНІАН) різні речі залежно від своїх можливостей, залежно від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс".

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю PBS NewsHour. Водночас він аргументував, чому США відмовляються надавати Україні далекобійні ракети.

"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так – саме так", – зауважив держсекретар США.

Щодо ймовірної ескалації через постачання Україні британських ракет Блінкен зауважив, що "все це, знову ж таки, робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу".

Storm Shadow для України

Storm Shadow - крилата ракета великої дальності розроблена Великобританією та Францією. Зазвичай її запускаєть з повітря. Дальність - понад 250 кілометрів.

11 травня міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows напередодні запланованого контрнаступу ЗСУ. Потім радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро на карті продемонстрував, куди можуть дістати ракети Storm Shadow.

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