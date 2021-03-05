У Британії розраховують розпочати будівництво першого катера на початку наступного року.

Британська промисловість спроєктує нові ракетні катери спеціально для України в рамках підписаного між двома країнами меморандуму, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

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Про це розповів аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз в інтерв’ю газеті "День".

"Ці ракетні катери проєктуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети. Це залежить зокрема від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії", - сказав Вудз.

За його словами, планується, що перші чотири катери будуть збудовані у Британії, при цьому українські суднобудівники будуть спостерігати за ходом робіт, вчитися і тренуватися.

"А друга частина — чотири ракетні катери — будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це — спільне проєктування бойових кораблів британської промисловості з українським проєктним бюро у Миколаєві", - розповів Вудз.

Він додав, що у Британії розраховують розпочати будівництво першого катера на початку наступного року.

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Автор: УНІАН