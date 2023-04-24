Загальні світові військові витрати в 2022 році досягли нового максимуму. На трьох найбільших витратників у 2022 році (США, Китаю і РФ) припадало 56% загального світового обсягу.

У 2022 році світові військові витрати зростали восьмий рік поспіль й досягли історичного максимуму в 2,24 трильнона доларів. Найрізкіше зростання витрат (+13%) спостерігалося в Європі і в основному припадало на витрати Росії та України.

Про це йдеться в звіті про глобальні військові витрати Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Військова допомога Україні та занепокоєння щодо посилення загрози з боку Росії сильно вплинули на рішення щодо витрат багатьох інших держав, як і напруженість у Східній Азії.

"Постійне зростання глобальних військових витрат в останні роки є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі. Держави зміцнюють військову силу у відповідь на погіршення середовища безпеки, яке, як вони не передбачають, покращиться найближчим часом", - сказав старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI доктор Нан Тіан.

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Європа повертається до військових витрат часів Холодної війни

Військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році склали $345 мільярдів. У реальному вираженні витрати цих держав уперше перевищили показник 1989 року, коли холодна війна закінчувалася, і були на 30% вищими, ніж у 2013 році. Кілька держав значно збільшили свої військові витрати після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, тоді як інші оголосили про плани підвищити рівень витрат протягом найближчого десятиліття.

Найбільш різке зростання спостерігалося у Фінляндії (+36%), Литві (+27%), Швеції (+12%) і Польщі (+11%).

"Хоча повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення щодо військових витрат у 2022 році, занепокоєння щодо російської агресії виникли набагато раніше. Багато колишніх держав Східного блоку більш ніж удвічі збільшили свої військові витрати з 2014 року, коли Росія анексувала Крим", - сказав експерт Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче

У 2022 році російські військові витрати зросли приблизно на 9,2%, приблизно до $86,4 мільярда. Це еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту Росії у 2022 році в порівнянні з 3,7% ВВП у 2021 році.

Дані, оприлюднені Росією наприкінці 2022 року, свідчать, що "витрати на національну оборону", найбільшу складову російських військових витрат, уже були на 34% більшими в номінальному вираженні, ніж у бюджетних планах, складених у 2021 році.

"Різниця між бюджетними планами РФ і її фактичними військовими витратами у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала директор Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI доктор Люсі Беро-Сюдро.

Військові витрати України рекордно зросли

У 2022 році військові витрати України зросли на 640% і досягли $44 мільярдів. Це - найвище зростання військових витрат країни за один рік, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI.

Таке зростання, а також збитки, завдані економіці України війною, призвели до того, що військові витрати зросли до 34% ВВП у 2022 році в порівнянні з 3,2% у 2021 році.

Витрати США зростають, попри високу інфляцію

Сполучені Штати залишаються найбільшою у світі державою за військовими витратами. Минулого року в США вони сягнули $877 мільярдів. Це дорівнює 39% від загальних світових військових витрат і втричі перевищує видатки Китаю, який є другою за рівнем витрат у світі.

Збільшення витрат США у реальному вираженні на 0,7% у 2022 році було б ще більшим, якби не найвищий рівень інфляції в країні з 1981 року.

"Збільшення військових витрат США у 2022 році значною мірою пояснюється безпрецедентним рівнем фінансової військової допомоги, яку вони надали Україні. Враховуючи масштаби витрат США, навіть незначне збільшення у відсотковому вираженні має значний вплив на рівень світових військових витрат", - сказав доктор Нан Тіан.

У 2022 році фінансова військова допомога США Україні склала $19,9 мільярда. Хоча це був найбільший обсяг військової допомоги, наданої будь-якою країною одному бенефіціару за будь-який рік із часів Холодної війни, він дорівнює лише 2,3% загальних військових витрат США, зазначається у звіті SIPRI. У 2022 році США виділили $295 мільярдів на військові операції та технічне обслуговування, $264 мільярди на закупівлі, дослідження й розробки, та $167 мільярдів на військовий персонал.

Китай і Японія - лідери в Азії та Океанії

Сукупні військові витрати країн Азії та Океанії склали $575 мільярдів. Це на 2,7% більше, ніж у 2021 році, і на 45% більше, ніж у 2013 році.

Китай є другою у світі державою за обсягом військових витрат. У 2022 році Пекін виділив на цей напрямок приблизно $292 мільярди. Це на 4,2% більше, ніж у 2021 році, і на 63% більше, ніж у 2013 році. SIPRI зазначає, що військові витрати Китаю збільшувалися 28 років поспіль.

Військові витрати Японії минулого року зросли на 5,9% проти показника 2021 року, досягнувши $46 мільярдів, або 1,1% ВВП. Це був найвищий рівень військових витрат Японії із 1960 року.

Нова стратегія національної безпеки, опублікована в 2022 році, містить амбітні плани щодо збільшення військового потенціалу Японії протягом наступного десятиліття у відповідь на можливе зростання загроз з боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

"Японія переживає глибокі зміни у своїй військовій політиці. Післявоєнні обмеження, які Японія наклала на свої військові витрати та військовий потенціал, здається, послаблюються", - сказав експрет Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Сяо Лян.

Військові витрати - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, за даними SIPRI, у 2022 році Україна увійшла до трійки найбільших імпортерів зброї в світі завдяки військовій допомозі, наданій західними партнерами. Україну випередили лише Катар та Індія.

У одному з попередніх звітів SIPRI повідомлялося, що за підсумками 2020 року Україна залишилася серед топ-40 країн світу за видатками на військові потреби з показником у 5,9 мільярда доларів США.

Тоді лідером списку були США, у яких у 2020 році витрати на оборону зросли на 4,4%, досягнувши 778 мільярдів доларів. А Росія у 2020 році посідали четверте місце в рейтингу. У 2020 році Москва витратила на оборону 61,7 мільярда доларів.

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