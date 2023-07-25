Речник Повітряних сил ЗСУ прокоментував появу нового дрону "Шахед-149 Газа", який нещодавно презентував Іран.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що наша країна має бути готовою до атак різних видів безпілотників.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, прокоментувавши появу нового БПЛА "Шахед-149 Газа", який нещодавно презентував Іран. Він уточнив, чи може Тегеран передати цю зброю Росії для нових обстрілів українських територій.

"Щодо цього конкретно я не можу вам сказати... Багато безпілотників є в Ірану, на жаль", - сказав Ігнат.

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Він зауважив, що в Україні були не лише "Шахеди": також не раз збивали ударний "Мохаджер-6".

"Все може він (Іран - УНІАН) передати Росії, якщо на то буде… Той самий "Араш-2", схожий на крилату ракету, - про це теж йшлося. Тому треба бути готовим до таких речей, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися", - наголосив речник.

Ігнат додав, що Україна також має розвивати у себе галузь безпілотної авіації ударного типу, а також засоби протидії БПЛА.

Окупанти застосовують для ударів по Україні дрони з Ірану

Російські окупанти використовують у війні проти України дрони-камікадзе Shahed-131/136, які Москві постачає Іран.

Днями Іран представив модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza. Тегеран покладається на цей безпілотник у спробах підвищити свій потенціал у сфері розвідки та спостереження.

Безпілотний бойовий літальний апарат Shahed-149 Gaza, виготовлений Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, вперше був представлений у травні 2021 року. Тепер же було презентовано його оновлену версію з вищими характеристиками.

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