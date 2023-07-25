Україна має бути готовою до атак різних видів БПЛА на тлі появи "Шахед-149 Газа", який презентував Іран / фото IRNA

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що наша країна має бути готовою до атак різних видів безпілотників.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, прокоментувавши появу нового БПЛА  "Шахед-149 Газа", який нещодавно презентував Іран. Він уточнив, чи може Тегеран передати цю зброю Росії для нових обстрілів українських територій. 

"Щодо цього конкретно я не можу вам сказати... Багато безпілотників є в Ірану, на жаль", - сказав Ігнат.

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Він  зауважив, що в Україні були не лише "Шахеди": також не раз збивали ударний "Мохаджер-6".

"Все може він (Іран - УНІАН) передати Росії, якщо на то буде… Той самий "Араш-2", схожий на крилату ракету, - про це теж йшлося. Тому треба бути готовим до таких речей, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися", - наголосив речник.

Ігнат додав, що Україна також має розвивати у себе галузь безпілотної авіації ударного типу, а також засоби протидії БПЛА.

Окупанти застосовують для ударів по Україні дрони з Ірану

Російські окупанти використовують у війні проти України дрони-камікадзе Shahed-131/136, які Москві постачає Іран. 

Днями Іран представив модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza. Тегеран покладається на цей безпілотник у спробах підвищити свій потенціал у сфері розвідки та спостереження.

Безпілотний бойовий літальний апарат Shahed-149 Gaza, виготовлений Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, вперше був представлений у травні 2021 року. Тепер же було презентовано його оновлену версію з вищими характеристиками.

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