Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що наша країна має бути готовою до атак різних видів безпілотників.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, прокоментувавши появу нового БПЛА "Шахед-149 Газа", який нещодавно презентував Іран. Він уточнив, чи може Тегеран передати цю зброю Росії для нових обстрілів українських територій.
"Щодо цього конкретно я не можу вам сказати... Багато безпілотників є в Ірану, на жаль", - сказав Ігнат.
Він зауважив, що в Україні були не лише "Шахеди": також не раз збивали ударний "Мохаджер-6".
"Все може він (Іран - УНІАН) передати Росії, якщо на то буде… Той самий "Араш-2", схожий на крилату ракету, - про це теж йшлося. Тому треба бути готовим до таких речей, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися", - наголосив речник.
Ігнат додав, що Україна також має розвивати у себе галузь безпілотної авіації ударного типу, а також засоби протидії БПЛА.
Окупанти застосовують для ударів по Україні дрони з Ірану
Російські окупанти використовують у війні проти України дрони-камікадзе Shahed-131/136, які Москві постачає Іран.
Днями Іран представив модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza. Тегеран покладається на цей безпілотник у спробах підвищити свій потенціал у сфері розвідки та спостереження.
Безпілотний бойовий літальний апарат Shahed-149 Gaza, виготовлений Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, вперше був представлений у травні 2021 року. Тепер же було презентовано його оновлену версію з вищими характеристиками.