Ця машина морально дуже застаріла, але їй досі є робота на фронті.

Україна модернізувала бронетранспортери М113, які у великій кількості були поставлені США та іншими західними партнерами. Як повідомляє Міноборони, на ці машини встановлено сучасний бойовий модуль, який керується дистанційно.

Йдеться про встановлення на БТР модуля "Таврія 14.5/7.62". "Тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Аналітики порталу Defense Express зазначають, що насправді це досить вагоме покращення, зважаючи на те, що у старій версії М113 кулеметнику доводилося вести вогонь із погано захищеної позиції. А цих бронемашин Україна отримала сотні.

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Також аналітики звернули увагу, що раніше Україна вже закуповувала іноземні бойові модулі для встановлення на ці бронетранспортери. Тепер же йдеться саме про вітчизняну розробку.

Що собою представляє бронетранспортер M113

M113 — це американський гусеничний бронетранспортер (БТР), який є одним із наймасовіших і найвідоміших бронетранспортерів у світі. Його почали масово виробляти ще у 1960 році. Хоча машина за ці десятиліття зазнала безлічі модернізацій, її загальна конструкція безнадійно застаріла на сьогодні.

Тим не менш машина залишається на озброєнні багатьох країн світу завдяки своїй простоті в експлуатації та прийнятним характеристикам. M113 має просту протикульну броню та лише кулеметне озброєня, що робить його непридатним для штурмових дій, але машина добре себе проявляє у ролі "броньованого таксі" для підвозу піхоти на передній край.

Машина призначена для транспортування 11-13 піхотинців (включно з екіпажем у 2 особи). Максимальна швидкість — 65 км/год по шосе. M113 має амфібійні можливості — може пересуватися по воді зі швидкістю до 5,8 км/год.

M113 став справжньою "робочою конячкою" американської армії та багатьох інших країн. Він використовувався в численних конфліктах, починаючи з В'єтнамської війни.

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